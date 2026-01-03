夜中に子どもが足を痛がり、時には泣き続けることもある「成長痛」とは、どんなことが原因で起きるのでしょうか。 今回は、症状・対処方法・日常生活での注意点などについて詳しく解説します。 お子さんがあまりに激しく泣くと、「何か大きな病気なのではないか…」と不安になりますが、この痛みは一過性のことがほとんどです。 また、成長痛自体は珍しいものではなく、成長期の多くの子どもが経験するといわれています。 ただ