この記事をまとめると ■ガソリンスタンドでは「アドブルー」が補給できる ■アドブルーはディーゼルエンジンに使用される液体で頻繁に補充するものではない ■水と尿素で作られているので保管状況次第では異臭がすることもある トラックドライバーにお馴染みのアドブルーってなんだ？ アドブルーというものの名前と役割はなんとなく知っていた筆者だが、じつは実物を見たことがなかった。大きなガソリンスタンドでたまに、「AdB