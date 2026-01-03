年齢とともに気になり始める腰まわりのもたつきや下腹のゆるみ。体重は増えていないのに“見た目”だけゆるんだ感覚がある人は、体幹がうまく働いていない可能性があります。そこで取り入れたいのが、脇腹と腹筋を同時に使うピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】。呼吸と動きを合わせてくびれを効率良く育てましょう。オブリークカールアップ・ピラティス（１）床にひざを立てた姿勢で仰向けになる