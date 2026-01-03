一緒にいるときの優しさだけを信じていました。その先を想像したいほど、彼との未来に期待していたのです。妊娠を告げた瞬間、返信が一切なくなった紗耶さん（28）は経理で働くしっかり者。でも、恋愛では慎重になる自分が嫌で、営業の黒川（33）との交際では「今度こそは」と思っていました。ある日、体調の変化に気づき、震える指で妊娠検査薬を確認した日、黒川にメッセージを送りました。「話したいことがある。ちゃんと聞いて