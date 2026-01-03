仕事の忙しさから朝はコーヒーだけの日も多く、昼にまとめて食べ、夕方には甘いものを欲してしまう悪循環に陥っていたOさん（39歳・事務）。「このままではまずい」と思い立ち、“朝食をしっかり食べる生活”に切り替えることに。最初は「かえって太るのでは？」という不安もありましたが、４ヶ月後には−3.2kgを達成。体調のベースが底上げされた実感があったと振り返ります。“コーヒーだけの朝”から卒業。整った朝ごはんが一日