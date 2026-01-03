チャンネル登録者数1630万人を誇る人気YouTuberのはじめしゃちょーが、1月1日までにYouTubeを更新。「年末ジャンボ宝くじ5700万円分買ったら10億円くらい当たるんじゃね？」と題した動画を公開し、その結果が話題となっている。「2025年のサマージャンボ宝くじから、サマージャンボ宝くじと、年末ジャンボ宝くじを毎年100万円ずつ買うことを決意したというはじめしゃちょーは、1億円以上が当たるか、資金が尽きるまで企画を続け