1月2日、音楽ユニットのYOASOBIが新ビジュアルイラストを公開した。公式Xでは《結成から共に過ごしてきたイラストビジュアルを、2026年新たに更新いたします。中国出身のイラストレーター、清巳さんによる描き下ろしビジュアル。この新ビジュアルと共に、2026年も新たな挑戦を続けていきますので、どうぞよろしくお願いします》と報告されている。新ビジュアルはメンバーのバックにメタリックな「YOASOBI」のロゴが輝くスタ