きちんと見えしたいシーンで、つい頼りたくなる「黒」。着るだけで引き締まって見え、失敗しにくい色というイメージがありますが、実はこの黒こそが“大人の見え方”を左右する難関カラーなのです。気づかないうちに黒を重ねすぎてしまうと、無難を通り越して重たく、どこか古い印象に寄ってしまうことも。そこで今回は、冬にやりがちな「おば見えにつながる黒アイテムの使い方」を、今っぽく見せるための整え方とともに解説します