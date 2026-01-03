新しい年が始まり、親戚やご近所、仕事関係の挨拶まわりなど、誰かと会う機会が増える季節。おしゃれを頑張るほどではないけれど、「なんとなく整って見える」状態なら気持ちも前向きになれるものです。そこで今回は、年始の忙しい朝でも無理なくできる、大人のショートヘアの整え方を整理します。前髪は“生えぐせのまま”から整える。無理に動かさない寝癖がつきやすいショートヘアは、無理に流し直そうとすると根元がつぶれ、か