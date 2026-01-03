ヤクルトの赤羽由紘が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。村上宗隆のバッティングについて語った。赤羽由紘○「本当にこの選手はすごいな」「この選手には勝てない」と思った選手この動画には、『スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞』を受賞したヤクルト・赤羽由紘と日本ハム・郡司裕也、そして授賞式後のトークショーにゲストとして登場した中田翔氏が登場。そして、その3人にスカパープ