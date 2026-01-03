俳優のムロツヨシ（49歳）が、1月2日に放送されたトーク番組「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。長い付き合いの女優・木南晴夏から、恋人を紹介されて腰を抜かしたと語った。1月4日放送のドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」に出演するムロツヨシと木南晴夏が、番組のゲストとして登場。ムロと木南は「勇者ヨシヒコ」シリーズで共演するなど昔から仲が良く、カードゲーム