２、３日に行われた第１０２回箱根駅伝で青山学院大の選手たちは、昨年２月に血液のがんで亡くなったチームメート・皆渡星七（みなわたりせな）さん（当時２１歳）への思いを胸に快走し、大会記録を更新しての総合３連覇という花を手向けた。前々回の箱根駅伝では、１６人の登録メンバーに入るほどの実力者だった皆渡さん。２０２４年１１月に悪性リンパ腫と診断され、翌２５年の前回大会でチームが２連覇を果たした１か月半後