ペットロスから立ち直るために 時間をかけて別れを受け入れる ペットロスからの回復には3つのステップがあると言われています。愛犬の死を受け入れられない状態から回復ステップの1つめに移行するためには、まず時間をかけて愛犬の死の事実に向き合うことが大切です。「時間薬」という言葉がありますが、無理に焦ることはありません。 自分の気持ちを誰かに話す 「自分のせいで愛犬は死んでしまった」「最期を看取ることがで