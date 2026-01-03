犬の『突然死』考えられる原因6選 大切な愛犬が突然亡くなってしまったら…そう考えるだけで胸が苦しくなってしまうと思います。人と同じように犬にも起こる『突然死』。考えられる原因とその予兆についてお伝えします。愛犬の健康管理に役立ててください。 1.心臓病 突然死の中でも割合が多い心臓病。心臓に持病がある犬が、状態悪化や突然の発作によって急に亡くなってしまうことがあります。小型犬に多い「僧帽弁閉鎖不全