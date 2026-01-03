日本航空（JAL）は、東京/羽田〜シカゴ線で「JAL国際線アップグレード特典 マイルバックキャンペーン」を12月1日から2月28日まで実施している。対象はシカゴ発東京/羽田行きのJL9便の、エコノミークラスまたはプレミアムエコノミークラスからビジネスクラスへのアップグレード。積算マイル数は8,000マイル。キャンペーン登録は不要、空港当日申し込みサービスの利用は対象外となる。ボーナスマイルは4月下旬ごろまでに積算する。