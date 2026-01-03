女王の大胆な攻め、くらった相手はひとたまりもない。岡本詩菜の鋭い切り返しにポーカー大好き俳優が悶絶。観戦者も大いに沸く場面があった。【映像】美人すぎるポーカープロの“攻め”に本郷奏多が悶絶各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。