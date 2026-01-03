俳優の磯村勇斗が３日放送の「ニンゲン観察モニタリング新春ＳＰ」（フジテレビ系）に出演した。「芸能界でのまさか出来事ありますか？」と問われた磯村はアイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の深澤辰哉と大学の同級生だったことを語り始めた。当時は２人ともデビューをしておらず「たまたま仲良くなって、一緒に学校に通ったり、勉強をしていた」と明かした。しかし、その後は連絡先も消えてしまい、その後会うことはなくな