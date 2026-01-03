友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は自分をお母さんのように扱ってくる彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏の涼は、主人公を自分をお母さんのように扱ってきます。ある日主人公が手料理を作ると、なんと彼は料理を流し台に捨てました。そんな涼の行動に主人公は涙をこらえています。こ