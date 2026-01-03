STARGLOW BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢RUI¡¦TAIKI¡¦KANON¡¦GOICHI¡¦ADAM¤Ë¤è¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×"STARGLOW (¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦)"¤¬¡¢1·î21Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØStar Wish¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¤ÎÂè1ÃÆ"KANONÊÔ"¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ÖSTARGLOW IS COMING -KANON-¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾