「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３０年ぶりの総合優勝を目指した往路３位の中大は、復路で順位を２つ落とし、１０時間４４分２３１秒の総合５位だった。６区の並川颯太（２年）から確実に３位をキープしたが、最終１０区の吉中祐太（４年）が区間１５位と伸び悩み、藤原正和監督は「うまくいかなかった。マネジメント側の…私のミスかなと思う」と受け止めた。エースで主将の吉居駿恭（４年）は１０