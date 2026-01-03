きょうだいがいると、子どもの頃には一緒に遊べたり、大人になってからは悩みを相談したり、助け合ったりもできるでしょう。そのためきょうだいは仲よしの方がよいと言われることもあるようですね。ママスタコミュニティのあるママの場合は、きょうだいの仲があまりよくないようで、義母から気になることを言われてしまったそうです。『義母に、「きょうだいの仲が悪いのはおかしい。何か困ったことがあったときに、きょうだいが仲