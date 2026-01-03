アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカが南米ベネズエラに対し大規模な攻撃を行ったとした上で、「マドゥロ大統領は拘束され、国外に移送された」と明らかにしました。トランプ大統領は3日、自身のSNSで「ベネズエラに対し大規模な攻撃を行い、成功した」とした上で、「マドゥロ大統領と妻は拘束され、国外に移送された」と明らかにしました。ロイター通信などによりますとベネズエラの首都カラカス付近などで3日未明、複数の爆