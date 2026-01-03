¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤ÎÌî¸ý°á¿¥¤¬2026Ç¯1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¥¿¥³¤òÎÁÍý¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥³¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡Öºî¤êÊý¤Î¥³¥Ä¶µ¤¨¤Æ¡×¾Æ¤­¿§¤¬Èþ¤·¤¤¤¿¤³¾Æ¤­ÈäÏª¢¡Ìî¸ý°á¿¥¡¢¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¥¿¥³¤ÇÎÁÍýÌî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥³¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤ »ä¡§¤¿¤³¾Æ¤­¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤·¤¿¥¿¥³¤Î»É¿È