【モデルプレス＝2026/01/03】モデルで女優の菊地姫奈が1月2日、自身のInstagramを更新。人気アニメ映画のキャラクターコーディネートを披露し話題となっている。【写真】21歳美人女優「美脚すぎる」ズートピアコスプレhttps://mdpr.jp/news/detail/4707275◆菊地姫奈、ジュディコーデ披露菊地はウサギの絵文字を添えて、写真を投稿。ディズニー映画「ズートピア」の主人公、ウサギで警察官のジュディを彷彿とさせるコーディネート