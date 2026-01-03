新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。チケットは全席完売の沸騰興行。ファンに公開した会見に引退試合に臨む棚橋と対戦相手でＡＥＷのオカダ・カズチカが登壇した。オカダは「明日でね、棚橋さんが終わりなんだなと思うとね、凄く悲しくなります。でも、そんな明日で引退してしまう棚橋さんをしっかりとボコボコ