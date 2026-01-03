1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA／通算5度目）、イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン（通算3度目）が選ばれた。 The @Kia NBA Players of the Month for December!West: Shai Gilgeous-