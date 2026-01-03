［高校選手権・３回戦］帝京長岡（新潟）１−０昌平（埼玉）／１月２日／浦和駒場スタジアム１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、帝京長岡（新潟）が昌平（埼玉）と浦和駒場スタジアムで対戦。15分に樋口汐音が奪ったゴールを守り切り、１−０で勝利してベスト８進出を決めた。試合後、帝京長岡の古沢徹監督は、勝利のポイントを次のように述べた。「（昌平）７番の長（璃喜）くんは、今大会ナンバ