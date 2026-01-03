王座陥落の”ベルト・ロス”ショックが未だ言えず。美人ヒールレスラーの度重なる、過去の栄光を振り返る「水着とベルトの思い出ショット」がファンの困惑を呼んでいる。【画像】金髪美女レスラー、未練たらたら“水着×ベルト”自撮りWWEの第3ブランド”NXT”所属のブレイク・モンローが年末年始にかけて連続投稿したボヤキ混じりの大胆ショットが物議を呼んでいる。「未だに恋しいのよねぇ…」と愚痴りぎみに投稿したのは先