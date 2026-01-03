「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）７区区間賞を獲得した国学院大の高山豪起（４年）は高川学園時代の同級生で、昨年のプロ野球ドラフト会議で阪神から１位指名された立石正広内野手（創価大）へエールを送った。プロ野球ファンだという高山。「北海道日本ハムファイターズのファンなので、そこを選んでくれないかなって思っていたんですけど、阪神に行っちゃった。でもそこは気にせず（立石を）応援し