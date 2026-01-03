８区を区間１０位で走り抜けた東海大のロホマン＝戸塚中継所第１０２回東京箱根間往復大学駅伝最終日は３日、神奈川県箱根町から東京・大手町までの復路５区間が行われ、青学大が大会新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の総合優勝を飾った。２度目の総合３連覇は史上初の快挙。神奈川県勢チームは復路１５位の東海大が１０時間５５分１秒で総合１２位、復路１０位の神奈川大が１０時間５５分９秒で総合１３位だった