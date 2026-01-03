第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。前回大会で“花の2区”を区間8位で駆けた国学院大OB・平林清澄（ロジスティード）が日本テレビの中継にゲスト出演。滑らかな解説に「上手すぎて日テレの人が話してるのかと思ったわ」「上手すぎて感動してる」と絶賛が相次いだ。スーツ姿で日