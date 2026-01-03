俳優のショーン・アスティン（54）が、元子役のタイラー・チェイス（34）を支援しようとしているという。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」などで知られ、映画俳優組合の組合長でもあるショーンは、依存症を患っているタイラーに連絡を取り、支援を申し出たという。 【写真】路上で生活していた元子役仲間への思いを語る タイラーは「ネッドの機密解除された学校のサバイバルガ