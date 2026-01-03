BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、21日にデビューする。それに先立って、ティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」の第1弾KANON編が公開された。【写真】『Wish upon a star』を開催するSTARGLOWSTARGLOWは、21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。そのティザー映像「STARGLOW IS COMING」は、メンバーそれぞれにフォーカスし、遊び心のある