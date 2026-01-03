夏はその辺りで行き倒れのように寝ていることが多いポンタですが、冬になると姿が見えず、家の中を探し回ることが度々です。 どこに行ったのかと思っていたら、布団の中にしっかり潜り込み、ひょこっと顔だけ出しているポンタを発見。 布団に押されて、いつもより少しムチっと潰れたお顔。隠れているつもりなのか、それともぬくぬくを満喫しているだけなのか分かりませんが、その姿が可愛くて思わず見入ってしまいます。