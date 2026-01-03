プレミアリーグ第20節でマンチェスター・シティとの一戦を控えるチェルシー。指揮官解任騒動があったなかで大一番を迎える。チェルシーは1月1日に昨シーズンより指揮官を務めたエンツォ・マレスカの退任を発表した。1年目からCL出場権獲得、ECL優勝、さらにクラブW杯優勝など結果を残したが、最近の成績不振やクラブ上層部、チームの医療スタッフの対立により、チェルシーとマレスカは別れる道を選んだ。クラブは後任探しに急いで