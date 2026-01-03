人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルとの離婚を発表した実業家・進撃のノアが３日までに自身のＳＮＳを更新。新年早々、体調を崩していることを報告した。進撃のノアはインスタグラムのストーリーズに、３８度１分と表示された体温計の写真に「腸炎と高熱で死んでる」「なんの薬飲んだらいんやろ」と文字をのせて投稿。さらに、おかゆと薬などの写真もアップし「毎年恒例の年始なんか病気するｗ」「実家なので安心してください」と