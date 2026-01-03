第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で総合９位に入り、来年のシード権を獲得した帝京大・中野孝之監督が、大逆転劇を見せた選手たちをたたえた。前日２日の往路で１７位と出遅れ、往路終了時点でシード圏内の１０位との差は４分１５秒差だった。しかし、３日の復路で意地の追い上げ劇を披露した。６区の広田陸（３年）、７区の柴戸遼太（４年）が区間６位、８区の松井一（２年）、９区の尾崎仁哉（４年）が同