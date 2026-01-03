モデルSHIHOが、ガールズグループBLACKPINKのジスとの特別な対面を公開した。【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿1月3日、SHIHOは自身のSNSを通じて、ソウル清潭洞（チョンダムドン）のある美容院で偶然会ったジスと一緒に撮った写真を投稿した。公開された写真のなかの2人は、仲良くポーズを取りながらカメラに向かって明るい笑みを浮かべている。SHIHOは、写真とともに「お誕生日おめでとう。朝からBLACKPINKのジスちゃん