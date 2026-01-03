シンプルな装いに季節感や色を投入したい時、ハズシを加えたい時、アクセサリー感覚で持てるミニサイズのバッグが強い味方に。デイリーに使えるよう、機能性にも優れたものを集めました。? ポップなネオンカラーでコーディネートの差し色に丸いフォルムがかわいいバレル型のハンドバッグは、長めのハンドル付きで肩がけも可能。付属のリボンモチーフが愛らしく、同素材のチャームを付ければ、さらにデコラティブな表情に。バッグ \