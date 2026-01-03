MAX&Co.が、ブランドの新たなアイデンティティを象徴する2026年春夏コレクションを発表しました。今季のキーワードは「Enfant Terrible（異端児）」。クラシックな着やすさとモードな大胆さを掛け合わせ、自由で多面的な女性像を描き出します。ビジネスにもレジャーにも映えるアイテムが揃い、都市から旅先までシームレスに活躍。新キャンペーンの世界観とともに、自分らしさを更新する一