【エルサレム＝福島利之】イランで拡大する抗議デモを巡り、イスラエル政府がペルシャ語でデモを鼓舞する投稿をＳＮＳ上で展開している。イスラエル側には、デモの拡大でイランの体制を揺るがしたいとの狙いがある。イスラエルの対外情報機関モサドは昨年１２月２９日、「街に一緒に出よう」と抗議デモの継続を呼びかけた。「我々はあなたたちと現場にいる」とも投稿し、工作員がイラン国内にいることも示唆した。イスラエル外