市川團十郎が２日、Ｘに新規投稿。長女で女優・堀越麗禾（１４）と長男・市川新之助（１２）と墓参りをしたことを報告した。「お墓参りへ」と穏やかな日差しを浴びながら墓参りに訪れた子供たちの写真を投稿。麗禾は２０１７年６月に亡くなった母・小林麻央さんが愛用していた黒いダウンコートを着ており、身長も伸びて、ポニーテールの後ろ姿には「麗禾ちゃん、麻央さんにほんとそっくりです」の声も。ほかにも「麻央さんも