アメリカのトランプ大統領は、南米・ベネズエラに大規模攻撃を行い、マドゥロ大統領夫妻を拘束したと発表しました。トランプ大統領は3日、自らのSNSで、「ベネズエラへの大規模な攻撃を成功裏に実施した」と表明しました。また、マドゥロ大統領について、「妻とともに拘束され、国外に連行された」と明らかにしました。トランプ大統領はこの攻撃に関して、日本時間の4日午前1時から南部フロリダの私邸で記者会見を行うとしています