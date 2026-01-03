女優でモデルの冴木柚葉（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。黄色く色づいた大きな葉を手に、紺色の水着に丈の短いシャツ＆カーディガンを着用した、へそ＆くびれ披露のファッションショットを公開。「【週刊プレイボーイ】本誌の店頭販売は1月4日（日）までです！デジタル写真集『もっと、もっと。』は引き続き販売中です♪まだの方は是非ゲットしてください」と呼びかけた。さらに「皆様