「最も重要なのは勝点３を獲得したことだ。最近の試合ではあまり良いプレーができていなかった。チームは少し疲れているが、彼らの姿勢とメンタリティを評価したい」ビジャレアルに０−２で勝利した後、バルセロナのハンジ・フリック監督は記者会見でこう語った。この指揮官の控えめな発言とは裏腹に、チームの状況は明るい。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペル・コパという国内の３つのコンペティションで連覇の可能性を残