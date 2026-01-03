お正月を故郷で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎え、広島駅は多くの人で混雑しました。JR広島駅では大きなスーツケースや土産物を手にし別れを惜しむ人の姿がありました。3日の新幹線は上りの「のぞみ」でほぼ満席となりましたが、雪の影響による大きな遅れはありませんでした。■東京から帰省「初詣行って、みんなでご飯食べて、お雑煮食べて」■名古屋から山口の祖母宅へ「宮島まで行ってシ