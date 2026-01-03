2日からの雪で、けさは広島市内でも雪景色となりました。一方、高速道路では山陽道で通行止めとなりました。広島市中区では2日朝、今シーズン初めてとなる積雪3センチを記録。平和公園も、一面の雪景色となりました。強い寒気の影響で気温も下がり、東広島市で氷点下10.1℃、広島市中区で氷点下0.9℃など県内11か所でこの冬の一番の冷え込みとなりました。■街の人ON「久しぶりにこんなに降ったのを見たなと思ってビックリし