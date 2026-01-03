大竹市の下瀬美術館で新たに収蔵された現代アーティストの作品を紹介する展覧会が行われています。下瀬美術館で開かれている展覧会では現代を代表する美術家小松美羽の作品などおよそ50点が展示されています。アメリカの現代美術家サム・フォールズによる大作は幅45メートルを超えます。巨大なキャンバスに植物を置きその上から色鮮やかな染料をまく技法でおよそ1年かけて作られました。■下瀬美術館 学芸員 小