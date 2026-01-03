俳優・新井浩文（46）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、有料記事に寄せられた批判に反論した。昨年12月28日に東京・下北沢のザ・スズナリで上演された劇作家・赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺2」に出演し、俳優復帰を果たした新井。またnoteには「自弁」と題した「500円」の有料記事をアップ。刑務所、留置場、東京拘置所の食事について記したが、一部ユーザーから「挑戦的な価格」といった批判が寄せられていた。