高市早苗首相＝2日、首相公邸高市早苗首相は3日、自身のX（旧ツイッター）で、箱根駅伝で総合優勝を果たした青学大に祝意を示した。その上で「国家の経営も決して平たんな道のりではない。この先、走破すべき上り坂、下り坂が何度も訪れる」と書き込んだ。政権運営を駅伝にたとえ「列島の隅々まで強く豊かにして、次代を担う世代に世界の先頭でたすきを渡したい」とも強調した。